Смартфон Honor V20 с Kirin 980 и 48 Мп камерой оценен в 435 долларов

Как и ожидалось, сегодня состоялась полноценная презентация смартфона Honor V20 (View 20), предварительный анонс которого состоялся 10 декабря. Итак, новинку оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, топовым чипсетом Kirin 980, 6-8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, 24 Мп фронтальной камерой, системой охлаждения при помощи тепловой трубки, основной камерой на основе 48 Мп датчика Sony IMX586 и объективом с диафрагмой F/1,8, трехмерной камерой Time of Flight (TOF) 3D, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (4,5 В 5 A), режимом ПК, в котором к смартфону можно подключить клавиатуру, мышку и монитор, а также двухдиапазонным приемником GPS.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 435 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 510 долларов, а за топовый вариант придется отдать 580 долларов. Старт продаж запланирован на 28 декабря.