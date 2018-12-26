Смартфон Honor V20 с Kirin 980 и 48 Мп камерой оценен в 435 долларов

2018-12-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor V20; [140]
Как и ожидалось, сегодня состоялась полноценная презентация смартфона Honor V20 (View 20), предварительный анонс которого состоялся 10 декабря. Итак, новинку оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, топовым чипсетом Kirin 980, 6-8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, 24 Мп фронтальной камерой, системой охлаждения при помощи тепловой трубки, основной камерой на основе 48 Мп датчика Sony IMX586 и объективом с диафрагмой F/1,8, трехмерной камерой Time of Flight (TOF) 3D, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (4,5 В 5 A), режимом ПК, в котором к смартфону можно подключить клавиатуру, мышку и монитор, а также двухдиапазонным приемником GPS.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 435 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 510 долларов, а за топовый вариант придется отдать 580 долларов. Старт продаж запланирован на 28 декабря.


Комментарии:
Смартфон Fly Life Play оценен в 4 тысячи...
Смартфон Fly Life Play оценен в 4 тысячиБренд Fly выпустил в России субсидированный смартфон Life Play, который оценен в 3 990 рублей. Низкая цен...
Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-ми...
Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-миМикрофон одна из важных составляющих, влияющих на успех проведения стрим-трансляций, подготовки видеороли...
Смартфон Meizu 16X вышел в новой версии...
Смартфон Meizu 16X вышел в новой версииКомпания Meizu выпустила в продажу новую версию смартфона Meizu 16X (Meizu 16) в белом цвете с 6 ГБ опера...
Технологии и исчезновение профессий на ...
Технологии и исчезновение профессий на Ни для кого не является секретом, что современный мир достаточно стремительно меняется. Изменения обус...
“Бамблби” получит продолжение...
“Бамблби” получит продолжениеРежиссер фильма “Бамблби” Трэвис Найт собирается снять продолжение о желтом трансформере. Связано это с т...
Новая информация о смартфоне Nokia 9 Pur...
Новая информация о смартфоне Nokia 9 PurНовая утечка информации о смартфоне Nokia 9. Благодаря Slash Leaks мы теперь знаем дизайн-макет передней ...
Вьетнамский бюджетник Mobiistar C1 Shine...
Вьетнамский бюджетник Mobiistar C1 ShineВьетнамский производитель Mobiistar выпустил в Индии новый смартфон C1 Shine. ...
Смартфоны OnePlus 5 и 5Tполучили стабиль...
Смартфоны OnePlus 5 и 5Tполучили стабильКомпания OnePlus начала распространение финальной стабильной версии прошивки OxygenOS 9.0.0 на базе Andro...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастовОбзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастов
Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2
Обзор Ippon Back Power Pro II 600. Линейно-интерактивный ИБПОбзор Ippon Back Power Pro II 600. Линейно-интерактивный ИБП
Обзор Scythe Katana 5 (SCKTN-5000). Недорогая система охлаждения для Intel и AMDОбзор Scythe Katana 5 (SCKTN-5000). Недорогая система охлаждения для Intel и AMD
Обзор вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120Обзор вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели бук...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаетеЯ давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разрабо...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX One...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX OneНа рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно не...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно неНа современном рынке видеоигр довольно трудно протолкнуть проект для узкой аудитории геймеров. Шутеры, ко...
Huawei подвела итоги года ...
Huawei подвела итоги года В преддверии Нового года, компания HUAWEI закатила громкую вечеринку в одном из самых дорогих московских ...
Предварительный обзор Razer Turret for X...
Предварительный обзор Razer Turret for XГеймеры привыкли жаловаться на то, что играть на консоли с геймпадом в шутеры довольно некомфортно. Собст...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. П...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. ПЯ никогда не был большим фанатом пошаговых стратегий, так как считал их скучными и неинтересными. Однако,...
Предварительный обзор LG UltraWide 49WL9...
Предварительный обзор LG UltraWide 49WL9В последнее время производители стали выпускать какие-то совершенно невероятные мониторы, которые поразят...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro GT. ...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro GT. В последнее время мы привыкли к тому, что большинство флагманов или даже продуктов среднего класса стоят ...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro GT. ...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro GT. Какое-то время назад аналитики мобильного рынка говорили, что китайские компании совсем скоро не только д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor