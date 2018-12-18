Смартфон Honor View 20 получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания Huawei продолжает делиться подробностями о смартфоне Honor View 20, полноценная презентация которого состоится 26 декабря. Сегодня было объявлено, что аппарат получил аккумулятор емкостью 4000 мАч. Напомним, что новинку также оснастили дырявым дисплеем, 7-нанометровой SoC HiSilicon Kirin 980, функцией Link Turbo для одновременной загрузки данных по Wi-Fi и сотовой связи на максимальной скорости, а также основной камерой с сенсором Sony IMX586 разрешением 48 Мп. Его главной особенностью является возможность делать хорошие фото в условиях слабой освещенности. Размер пикселя здесь равен 0,8 мкм. Их можно объединять по четыре, из-за чего итоговый размер пикселя составит 1,6 мкм, а разрешение самого фото – 12 Мп.