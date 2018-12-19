Смартфон Honor View 20 получит 25-Мп фронтальную камеру

Вчера компания Honor раскрыла емкость аккумулятора смартфона Honor View 20, а сегодня поделилась очередной подробностью. Новый тизер подтверждает, что аппарат получит фронтальную камеру разрешением 25 Мп. Судя по изображениям, она будет врезана в экран.

Напомним, что Honor View 20 также оснащается тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, топовым процессором Kirin 980, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой технологии Link Turbo, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9. Предполагается, что версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 406 долларов, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 479 долларов. Полноценная презентация запланирована на 26 декабря, а продажи стартуют в январе.