Смартфон Honor View 20 с 48-Мп камерой обойдется в $400

Профильное издание Slashleaks поделилось ценами на смартфон Honor V20 или Honor View 20, полноценный анонс которого состоится 26 декабря. По словам источника, версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 406 долларов, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 479 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается «дырявым» дисплеем, тройной тыльной камеру с главным модулем аж на 48 Мп, топовым процессором Kirin 980, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой технологии Link Turbo, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.