Смартфон Honor X7a оценен в 116 долларов

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor X7a, который появится в китайской продаже по цене в 116 долларов. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 6000 мАч, 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G37 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 22 Вт, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и предустановленной операционной системой Android 12 с фирменной прошивкой Magic UI 6.1.