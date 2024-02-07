Смартфон Honor X7b вышел в России

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Honor X7b, который вышел в Китае в декабре прошлого года. Новинка оценена в 19 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 6-нм 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2.4 ГГц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 5 Мп (ультраширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2 из коробки.