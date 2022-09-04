Смартфон Honor X8 5G выпустили в Европе

Компания Honor представила в Европе смартфон Honor X8 5G, который вышел в Китае еще в июле этого года. Цена новинки в Старом Свете составила 270 евро.

Напомним, что аппарат оснащается ОС Android 11 с фирменной прошивкой Magic UI 4.2, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480 Plus с модемом для сотовых сетей 5G, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5-Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, двумя слотами для карт SIM, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2, модулем NFC, интерфейсом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.