Смартфон Huawei Enjoy 20 Plus получит поддержку 5G

Смартфону также прочат экран с разрешением Full HD+, основную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик IMX586), 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, камеру для селфи разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 4200 мАч с поддержкой зарядки на 22,5 Вт, а также 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. При этом цена Enjoy 20 Plus должна составить примерно 270 долларов.
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei Enjoy 20 Plus, который еще не был представлен официально. Итак, главной особенностью устройства станет новая платформа MediaTek Dimensity 800, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей 5G.