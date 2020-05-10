Смартфон Huawei Enjoy 20 Plus получит поддержку 5G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei Enjoy 20 Plus, который еще не был представлен официально. Итак, главной особенностью устройства станет новая платформа MediaTek Dimensity 800, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей 5G.

Смартфону также прочат экран с разрешением Full HD+, основную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик IMX586), 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, камеру для селфи разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 4200 мАч с поддержкой зарядки на 22,5 Вт, а также 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. При этом цена Enjoy 20 Plus должна составить примерно 270 долларов.