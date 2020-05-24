Смартфон Huawei Enjoy Z 5G оценен в 240 долларов

Компания Huawei официально анонсировала смартфон Enjoy Z 5G, который стал её самой доступной моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинку оснастили новенькой платформой MediaTek Dimensity 800, 6,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2400:1800 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и тремя версия. Базовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 240 долларов, а версии с 6/8 оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в 265 и 310 долларов соответственно. Выйдет ли смартфон за пределы Поднебесной, пока не сообщается.