Huawei готовит к выпуску смартфон Honor 8А с 6-дюймовым экраном и ОС Android 9 Pie

Компания Huawei готовит к выпуску новый смартфон под названием Honor 8А с ОС Android 9 Pie. Гаджет будет оборудован экраном с 6-дюймовой диагональю и разрешением 1560 на 720 точек. Основой устройства станет 8-ядерный (2,3 ГГц) чип. Объем оперативной памяти составит 3 Гбайт. Предусмотрена 8-мегапиксельная селфи и 13-мегапиксельная основная камеры, а также аккумулятор на 2920 мА.ч. Предлагаться устройство будет в черном, синем, красном и золотом цветовом исполнении. О дате анонса пока не сообщается.