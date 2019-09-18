Смартфон Huawei Mate 30 Pro рассекретили накануне анонса

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями официального рекламного буклета смартфона Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен уже завтра. Итак, аппарат получит «дисплей-водопад», загибающийся на угол 88°, топовую платформу Kirin 990 5G, защиту от пыли и влаги согласно степени IP68, круглую четверную камеру с модулями разрешением 40, 40, 8 Мп и ToF-модулем, 3,5 мм разъем для наушников, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощность 40 Вт и беспроводной зарядки на 27 Вт. Также на одном из снимков можно увидеть демонстрацию десктопного режима.