Смартфон Huawei Mate 50E оценен в 575 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Mate 50E, которая появится в китайской продаже в октябре по цене в 575 долларов за базовую версию со 128 ГБ флеш-памяти. Новинку также оснастили производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 8 ГБ ОЗУ, камерой XMAGE с главным 50-Мп модулем (оптическая стабилизация и переменная диафрагма f/1,4-4.0 оптики) и 13-Мп сверхширокоугольным модулем, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц и 10-битной глубиной цвета, батареей ёмкостью 4460 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, стереодинамиками, модулем NFC и разъемом USB 3.1 Gen 1.