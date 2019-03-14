Смартфон Huawei Nova 4 получил доступную версию

Компания Huawei представила доступную версию смартфона Nova 4, которая получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Она оценена в 417 долларов, в то время как версия с 8 ГБ оперативной памяти стоит 450 долларов. Также в ассортименте Huawei есть вариант Nova 4 с 48 Мп главным датчиком основной камеры. Он продается за 490 долларов. Новинка будет доступна в расцветках Fritillaria White, Honey Red, Bright Black и Blue.

Напомним, что Nova 4 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, который занимает 86,3 % площади передней панели, 25-Мп фронтальной камерой, которая расположена в круглом вырезе диаметром 4,5 мм, прошлогодним фирменным процессором HiSilicon Kirin 970, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты microSD, аккумулятором на 3750 мАч и ОС Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.0.1. Также отметим тройную камеру в двух вариантах: 48 Мп (оптика с апертурой f/1,8), 16 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4). В более доступной конфигурации вместо 48 Мп сенсора используется 20 Мп датчик.