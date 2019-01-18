Смартфон Huawei Nova 4E окажется дешевле Nova 4

Сетевые источники сообщают о том, что компания Huawei готовит упрощенную версию смартфона Nova 4, который получит название Nova 4E. Судя по опубликованным рендерам, аппарат получит вырез в форме капли, а не более компактный круглый вырез. Задняя панель останется без изменений. По словам источника, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться Android 9.0. Унаследует ли Nova 4E от предшественника 48-Мп, пока не уточняется. Что до цены, то она может составить 350-370 долларов.