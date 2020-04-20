Смартфон Huawei Nova 7 Pro позирует на новом рендере

Сегодня инсайдеры поделились новым тизером ожидаемого многими смартфона Huawei Nova 7 Pro, презентация которого ожидается в ближайшее время. Новинку оснастят очень изогнутым по бокам OLED-дисплеем со врезанной в него двойной селфи-камерой. По прошлым слухам, Huawei Nova 7 Pro будет характеризоваться чипсетом Kirin 985, 6,5-дюймовым OLED-экраном (2340:1080 точек), фронтальной камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой на 64, 8, 8 и 2 Мп, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядкой. Официально представить гаджет должны 23 апреля.