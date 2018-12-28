Смартфон Huawei P Smart (2019) получил SoC Kirin 710

Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Huawei P Smart (2019), которая появится в продаже уже 2 января. Новинку оснастили фирменным восьмиядерным чипсетом HiSilicon Kirin 710, 6,21 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3400 мАч, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0. Размеры устройства равны 155,2:73,4:8,0 мм, а масса – 160 г. Европейским пользователям будет доступна одна конфигурация – на 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти – по цене 250 евро.