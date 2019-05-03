Смартфон Huawei P Smart Z получил 6,9-дюймовый экран

2019-05-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P Smart Z; [102]
Онлайн-магазин Amazon рассекретил характеристики и цену смартфона Huawei P Smart Z, который еще не был представлен официально. Аппарат оснастили 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, фирменным восьмиядерным чипсетом Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 16 Мп и 2 Мп, выдвижной фронтальной камерой на 16-Мп с оптикой с диафрагмой F/2,0, аккумулятором на 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев, разъемом USB-C, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Размеры смартфона равны 163,5:77,3:8,9 мм, а масса – 196,8 г. Цена новинки составит 280 евро.


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