Смартфон Huawei P10 обновили до Android 9.0 Pie

Компания Huawei выпустила для смартфона Huawei P10 стабильную версию прошивки EMUI 9.0.1 на основе Android 9.0 Pie. Размер обновления составляет около 3,14 ГБ. Прошивка привносит множество возможностей, доступных в EMUI 9, обновленную функцию записи экрана, повышает стабильности работы системы и улучшает её оптимизацию. Размер обновления составляет 3,14 ГБ.

Напомним, что представленный в марте позапрошлого года Huawei P10 оснащается цельнометаллическим корпусом, 5,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Kirin 960, двойной (20 Мп + 12 Мп) основной камерой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками и аккумулятором на 3200 мАч с быстрой зарядкой Super Charge.