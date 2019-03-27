Смартфон Huawei P30 Lite оценили в 335 долларов

На вчерашней презентации новых флагманов Huawei P30 и P30 Pro не был представлен смартфон Huawei P30 Lite, однако сегодня китайский производитель начал принимать на него предварительные заказы. Пока заказы принимаются только в Канаде и на Филиппинах по цене 335 и 322 доллара, соответственно. Старт розничных продаж намечен на апрель.

Напомним, что новинка идентична представленному ранее в Китае Nova 4e. Аппарат оснащается 6,15 дюймовым дисплеем с разрешением 2312:1080 пикселей, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой на 24, 8 и 2 Мп, аккумулятором на 3340 мАч, чипсетом Kirin 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9.