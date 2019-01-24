Смартфон Huawei P30 Pro может получить 12 ГБ ОЗУ

В сети обнаружились подробности о флагманских смартфонах Huawei P30, которые еще не были представлены официально. По словам источника, старшая модель получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с закругленными краями, а младшая – плоский 6,1 дюймовый OLED-экран. Сканер отпечатков пальцев будет встроен под дисплей. Huawei P30 унаследует основную камеру у Mate 20 Pro – главный модуль на 40 Мп, широкоугольный 20 Мп и телефото на 8 Мп с 3-кратным оптический зум, а также двухцветную светодиодную вспышку и лазерный автофокус.

Huawei P30 Pro прочат «перископный» модуль с повышенным оптическим зумом, основной 38-Мп датчик Sony IMX607, датчик 3D ToF (Time of Flight) для трехмерного сканирования. Оба устройства получат топовую фирменную платформу Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти у P30 и до 12 ГБ у P30 Pro, зарядку мощностью 22,5 Вт, а также предустановленную Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Официальный анонс новых камерофонов ожидается в феврале или марте этого года.