Смартфон Huawei Y7 Pro 2019 оснащен тремя камерами

Представлен смартфон среднего уровня Huawei Y7 Pro 2019 с ОС Android 8.1 Oreo и аккумулятором на 4000 мА.ч. Девайс оборудован 6,26-дюймовым экраном с разрешением 1520 на 720 точек и соотношением сторон 19,5:9. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 450 и 3 Гбайт ОЗУ. В верхней части экрана виднеется 16-мегапиксельная фронтальная камера. Сзади располагается двойная камера с модулями на 13 млн пикселей и 2 млн пикселей. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. Стоимость новинки составляет около 170 долларов.