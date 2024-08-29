Смартфон Infinix Zero 40 4G оценен в 280 долларов

Компания Infinix Mobile объявила о выпуске смартфона Zero 40 4G, который обойдется в 280 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 6,74-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTekHelio G100 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 8 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, основной камерой с главным модулем на 108 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев, пылевлагозащитой IP54, поддержкой WiFi 6E и NFC, двойными динамиками JBL и ОС Android 14 с оболочкой XOS 14.5 «из коробки».