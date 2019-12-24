Бюджетный смартфон Inoi 5 Pro с двойной камерой подешевел до 4990 руб

В связи с новогодними праздниками, смартфон Inoi 5 Pro отечественного производителя, будет стоить не 6990 рублей, а 4990 рублей. Напомним, что новинку оснастили корпусом из поликарбоната, 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek МТК6739 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 2850 мАч, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

тей 4G, а также двумя слотами для SIM-карт и карты памяти microSD. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreо. Габариты устройства равны 71:147:9 мм, а масса – 138 г.