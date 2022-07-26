Смартфон Itel A23s с Android 11 Go оценен в 67 долларов

Бренд Itel объявил о выпуске нового смартфона под названием Itel A23S. Смартфон получил простой дизайн, изогнутую заднюю панель с градиентной отделкой. Новинка построена на мобильной платформе Unisoc SC9832E с четырехъядерным процессором. На борту устройства 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти (с возможностью расширения с помощью карты microSD). Itel A23s оснащен аккумулятором емкостью 3020 мАч и работает на Android 11 Go Edition. Модель получила 5-дюймовый экран HD+ (480×854 пикселей). Что касается камеры, Itel A23s имеет 2 МП датчик задней камеры со светодиодной вспышкой и фронтальной камерой.
Другие функции включают интеллектуальную разблокировку лица, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и поддержку двух SIM-карт. Цена смартфона составляет около 67 долларов.