Смартфон Itel A23s с Android 11 Go оценен в 67 долларов Бренд Itel объявил о выпуске нового смартфона под названием Itel A23S. Смартфон получил простой дизайн, изогнутую заднюю панель с градиентной отделкой. Новинка построена на мобильной платформе Unisoc SC9832E с четырехъядерным процессором. На борту устройства 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти (с возможностью расширения с помощью карты microSD). Itel A23s оснащен аккумулятором емкостью 3020 мАч и работает на Android 11 Go Edition. Модель получила 5-дюймовый экран HD+ (480×854 пикселей). Что касается камеры, Itel A23s имеет 2 МП датчик задней камеры со светодиодной вспышкой и фронтальной камерой. Другие функции включают интеллектуальную разблокировку лица, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и поддержку двух SIM-карт. Цена смартфона составляет около 67 долларов. Другие функции включают интеллектуальную разблокировку лица, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и поддержку двух SIM-карт. Цена смартфона составляет около 67 долларов. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 14:48 . Продукт - Itel A23s

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