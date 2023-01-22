Смартфон Itel A24 Pro оценен в 57 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе в Индии супербюджетного смартфона Itel A24 Pro, который оценен в 57 долларов. Новинку оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 850:480 пикселей, тыльной камерой разрешением 2 Мп, батареей ёмкостью 3000 мАч,28-нанометровой 4-ядерной платформой Unisoc SC9832E, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 9 менее 50 тысяч баллов, предустановленной операционной системой Android 12 Go, специально адаптированной для маломощных устройств, 32 ГБ флеш-памяти и размерами 145,4:73,9:9,85 мм.

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