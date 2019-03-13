Смартфон Jinga Hit 4G получил экран формата 18:9 с размером диагонали 5 дюймов

Компания Jinga выпустила недорогой смартфон Hit 4G с ОС Android 8.1 Oreo и стоимостью в 4590 рублей. Девайс получил экран формата 18:9 с размером диагонали 5 дюймов. Сердцем устройства стал 4-ядерный чипсет MediaTek MT6739 и 1 Гбайт ОЗУ. Камера для селфи получила оптический модуль на 5 МП. Главная камера, помещенная на тыльную сторону корпуса, оснащена датчиком изображения на 8 МП. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью на 2200 мА.ч. Предусмотрены два автономных слота для SIM-карт и поддержку LTE.