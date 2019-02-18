Смартфон Jinga Pass 3G получил IPS-дисплей формата 18:9 с размером диагонали 5 дюймов

В России вышел ультрабюджетный смартфон Pass 3G от компании Jinga. Девайс получил IPS-дисплей формата 18:9 с размером диагонали 5 дюймов, разрешение 960 на 480 пикселей, ОС Android 8.1 Oreo и NFC-чип для совершения бесконтактных платежей. Основой устройства стал 4-ядерный процессор начального уровня MediaTek MT6580 и 1 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера имеет датчик изображения на 2 МП. Тыльная камера содержит два блока на 5 МП и 0,3 МП. Аккумулятор у гаджета равен 2400 мА.ч. Приобрести новинку можно за 4 590 рублей.