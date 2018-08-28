Смартфон LG G7 Fit получил SoC Snapdragon 821

Компания LG раскрыла характеристики смартфонов LG G7 One и LG G7 Fit, полноценный анонс которых ожидается на выставке IFA 2018. Итак, LG G7 One получил чипсет Snapdragon 835, 6,1-дюймовый FullVision-дисплей с соотношением сторон 19,5:9, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 16-Мп основную камеру с объективом с диафрагмой F/1,6, фронтальную камеру на 8 Мп, ЦАП, поддержку DTS:X, защиту по степени IP68 и американскому военному стандарту MIL-STD 810G, аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, сканер отпечатков пальцев и Android 8.1 Oreo со скорым обновлением до Android 9.0 Pie. LG G7 Fit отличается процессором Snapdragon 821 и 64 ГБ флэш-памяти. Цены на устройства будут объявлены через несколько дней.