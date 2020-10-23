Смартфон LG Q52 получит крупную квадрокамеру. Фото

В сети обнаружились качественные фотографии смартфона LG Q52, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, нас ждет устройство с врезанной в экран фронтальной камерой, боковым сканером отпечатков пальцев, металлической рамкой и массивной квадрокамерой, расположенной в прямоугольном блоке. Устройству прочат 6,6-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальную камеру разрешением 13 Мп, тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и предустановленную ОС Android 10. Ориентировочная цена смартфона составляет 250 долларов.

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