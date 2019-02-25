Смартфон LG Q60 получил соотношение сторон 19:9

Компания LG презентовала новый защищенный смартфон под названием Q60. Гаджет получил 6,26-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей и соотношение сторон 19:9. Сердцем устройства стал 8-ядерный мобильный чипсет и 3 Гбайт ОЗУ. В верхней части экрана находится небольшой вырез в форме капли, предназначенный для лицевой камеры, разрешение которой составляет 13 МП. На тыльной панели установлена главная камера на 16 МП, 5 МП и 2 МП. За питание аккумулятора отвечает батарея на 3500 мА.ч. На задней стороне также расположен сканер отпечатков пальцев. О стоимости новинки пока не сообщается.