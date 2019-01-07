Смартфон LG Q9 получил устаревший процессор и ценник в $450

Компания LG представила смартфон Q9, который оценен в 450 долларов на домашнем южнокорейском рынке. Новинку оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, старую позапрошлогоднюю платформу Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 3000 мАч, динамиком Boombox и преобразователем Quad DAC, защитой от воды по стандарту IP68, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, а также предустановленной операционной системой Android Oreo. Появится ли смартфон за пределами Южной Кореи, пока не сообщается.