Смартфон LG Q92 5G получит чипсет Snapdragon 765G

База данных Google Play Console рассекретила данные об очередном еще не представленном официально смартфоне. Им стала модель LG Q92 5G, выход которой ожидается в текущем квартале. Итак, аппарат получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 (плотность 420 PPI) и врезанной посередине фронтальной камерой, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и модемом X52 5G для работы в мобильных сетях пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти, боковой сканер отпечатков пальцев и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.