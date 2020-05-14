Смартфон LG Stylo 6 получит аккумулятор на 4000 мАч

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о спецификациях смартфона LG Stylo 6, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый экран с разрешением Full HD+, поддержку стилуса, который будет входить в комплект поставки, 13 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе, тройную основную камеру с главным модулем на 13 Мп, сверхширокоугольным на 5 Мп и датчиком глубины сцены разрешением 5 Мп, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, стереофонические динамики и специальную кнопку для голосового помощника Google Assistant. Ориентировочная цена LG Stylo 6 составит около 200 долларов.