Смартфон LG V50 ThinQ скоро получит Android 12

Сразу после объявления о закрытии бизнеса смартфонов компания LG заявила, что выпущенные с 2019 года смартфоны серий G, V, Velvet и Wing получат три номерных обновления. В марте корейский производитель обновил Velvet до Android 12, а сегодня был опубликован список моделей, которые получат апдейт в текущем квартале. Это смартфоны LG Q92 5G, V50 ThinQ и V50S ThinQ. А модели Q52, LG Velvet и LG Wing получат свежий патч безопасности.

Напомним, что выпущенный в 2019 году V50 ThinQ 5G оснащается поддержкой сотовых сетей 5G, 6,4-дюймовым дисплеем FullVision OLED с разрешением 3120:1440 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой на 5 Мп и 8 Мп, тройной основной камерой на 12-Мп (объективом с апертурой F/1,5), 12-Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,4) и 16-Мп (широкоугольная оптика F/1,9), топовым чипсетом Snapdragon 855, модемом 5G Qualcomm X50, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, беспроводной зарядкой мощностью до 10 Вт, батареей на 4000 мАч, стереодинамиками, портом USB 3.1 Type-C, 3,5-мм разъемом, защитой MIL-STD-810G и IP68, а также подсоединяемым 6,2-дюймовым дисплеем Dual Screen с разрешением 2160:1080 пикселей.
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