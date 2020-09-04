Смартфон LG Velvet получил версию на SoC Dimensity 1000C

Компания LG представила очередную, уже третью, версию смартфона Velvet – на этот раз на новой платформе MediaTek Dimensity 1000C. Предыдущие версии оснащаются процессорами Snapdragon 765G и Snapdragon 845. Судя по всему, новинка станет эксклюзивом американского оператора T-Mobile. Она будет продаваться по цене в 588 долларов.

Смартфон также оснащается 6,8-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, поддержкой мобильных сетей 5G, комплектным стилусом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, аккумулятором на 4300 мАч, поддержкой беспроводной зарядки и предустановленной Android 10.
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