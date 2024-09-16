Смартфон Lava Blaze 3 5G оценили в 135 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент смартфонов моделью Lava Blaze 3 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 5G.

Новинку также оснастили 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11 ac, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной операционной системой Android 14 с гарантированным обновлением до Android 15 и обновлениями безопасности в течение двух лет. Цена смартфона составляет 135 долларов.