Смартфон Lava Blaze 3 5G оценили в 135 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент смартфонов моделью Lava Blaze 3 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 5G.

Новинку также оснастили 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11 ac, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной операционной системой Android 14 с гарантированным обновлением до Android 15 и обновлениями безопасности в течение двух лет. Цена смартфона составляет 135 долларов.
Huawei Mate 70 показали на первых снимках…
По информации западных инсайдеров, компания Huawei планирует выпустить новую серию смартфонов Mate 70 нем…
Realme P1 Pro 5G получил версию на 12 ГБ ОЗУ…
Компания Realme объявила о выпуске нового варианта смартфона Realme P1 Pro 5G, который отличается 12 ГБ о…
Флагман OPPO Find X8 Ultra порадует автономностью…
Один из инженеров компании OPPO дал интервью, в котором раскрыл некоторые подробности о флагманском камер…
Vivo представила смартфон Y58 5G…
Новый смартфон Vivo Y58 5G, о котором на протяжении достаточно длительного времени говорили на просторах …
Google Pixel 9 Pro XL испытали на прочность …
Вчера компания Google представила смартфон Pixel 9 Pro XL, а уже сегодня видеоблогер JerryRigEverything и…
Представлен смартфон Xiaomi 14 Civi Limited Edition Panda De…
Компания Xiaomi представила в Индии ограниченную серию смартфона Xiaomi 14 Civi, которая получила названи…
MediaTek представила новый мобильный процессор Helio G100…
Сегодня компания MediaTek официально представила совершенно новый мобильный процессор Helio G100. И согла…
Xiaomi 15 Pro оснастят 100-Вт беспроводной зарядкой…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pr…
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor