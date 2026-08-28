Смартфон Lava Bold N4 Lite оценен в 85 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Bold N4 Lite, которая базируется на 28-нанометровой однокристальной системе Unisoc 9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8322. Новинка также получила 6,56-дюймовый LCD-экран с разрешением 960:540 точек, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 10-Вт проводной зарядки, предустановленную операционную систему Android 16 Go Edition, адаптированную для маломощных устройств, боковой сканер отпечатков пальцев и корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона составляет 85 долларов.

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