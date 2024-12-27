Смартфон Lava Yuva 2 5G оценили в 110 долларов

Компания Lava выпустила на индийский рынок бюджетный смартфон Yuva 2 5G, который обойдется в 110 долларов за единственную конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка получила 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 700 нит, 6-нанометровую платформу UNISOC T760 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MC4, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенную память UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, 50-Мп основную камеру, 8-Мп селфи-камеру, боковой сканер отпечатков пальцев, предустановленную операционную систему Android 14, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 18-Вт проводной быстрой зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, стереодинамики и 3,5-мм гнездо для наушников.