Смартфон Lenovo K13 будет стоить около $100

Сетевые источники поделились подробностями о доступном смартфоне Lenovo K13, который еще не был представлен официально. Устройству прочат неназванную восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, экран с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на задней панели, предустановленную операционную систему Android 10, а также красную и синюю расцветки. Ориентировочная цена смартфона составляет 100-120 долларов.