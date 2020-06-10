Смартфон Lenovo Legion может получить разогнанную SoC Snapdragon 865

Профильный ресурс Digital Chat station поделился подробностями об игровом смартфоне Lenovo Legion, который еще не был представлен официально. Если верить источникам, аппарат представят уже в следующем месяце. Также утверждается, что смартфон окажется производительнее других моделей на платформе Snapdragon 865. Источник считает, что либо нас ждет новенький чипсет Snapdragon 865+, либо разогнанный Snapdragon 865 с более продвинутой системой охлаждения. Предыдущие слухи прочили смартфону экран с частотой обновления 90 Гц, быструю зарядку мощностью 90-Вт, линейный вибромотор и два разъёма USB Type-C.

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