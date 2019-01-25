Смартфон Lenovo Phab 3 получит аккумулятор на 5180 мАч

На сайте Федеральной комиссии по связи США обнаружилось фото и сведения о смартфоне Lenovo Phab 3, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, этот планшетофон получит одинарную основную камеру, светодиодную вспышку и сканер отпечатков пальцев под ними. Внизу можно увидеть логотип Dolby Digital, который гарантирует качественный звук. Размеры устройства равны 178:86 мм, а диагональ – 198 мм. Пожалуй, самая важная раскрытая характеристики, это емкость аккумулятора – 5180 мАч. Судя по всему, официальный анонс устройства уже не за горами.