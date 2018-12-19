Смартфон Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition засветился на фото

Вчера компания Lenovo представила топовый смартфон Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition с 12 ГБ оперативной памяти, хотя многие ждали анонса Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition. Сегодня исполнительный директор компании опубликовал фото Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition, тем самым подтвердив его существование. Чем эта модель будет отличаться от оригинальной, кроме соответствующего исполнения задней панели, пока не сообщается.

Напомним, что Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition оснастили топовым процессором Snapdragon 855, задней панелью из углеродного волокна, сдвигающимся вниз 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 95,06% площади лицевой панели, двойной основной камерой на 24 Мп и 16 Мп, двойной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3350 мАч, поддержкой двух SIM-карт, модулем NFC, а также портом USB Type-C. Смартфон появится в китайской продаже в январе по цене 391 доллар за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 434 доллара за 8/128 ГБ, 492 доллара за 8/256 ГБ и 635 долларов за 12/512 ГБ.