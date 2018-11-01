Смартфон Lenovo Z5 Pro получил аккумулятор на 3350 мАч с функцией быстрой зарядки

Компания Lenovo выпустила безрамочный смартфон Z5 Pro. Гаджет получил 6,39-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 710. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт. Основная камера представлена двойным фотомодулем на 16 Мп и 24 Мп. Селфи-камера состоит из двух объективов на 16 и 8 Мп и расположена в выдвижной части корпуса. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3350 мАч с функцией быстрой зарядки. Габариты смартфона составляют: 155,12 * 73,04 * 9,3 мм. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 10. Смартфон уже поступил в продажу в Китае по цене от 288 долларов.