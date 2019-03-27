Смартфон Lenovo Z6 Pro может получить 100 Мп камеру

Компания Lenovo опубликовала очередной тизер смартфона Lenovo Z6 Pro, который представят уже сегодня. В частности, в нем говорится о 100-Мп фотографиях. На всякий случай напомним, что 100 Мп датчики изображения для смартфонов еще не были представлены, а потому речь идет о какой-то программной функции увеличении разрешения. Возможно, это связано с той самой функцией Hyper Video, над которой Lenovo работает больше года. Ранее один из боссов Qualcomm Джадд Хип высказался о том, что смартфоны со 100-Мп камерами могут появиться еще до конца 2019 года. Что до Lenovo Z6 Pro, то он должен получить топовый чипсет Snapdragon 855, поддержку сетей пятого поколения и беспроводную зарядку.