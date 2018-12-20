Смартфон Meitu V7 первым в мире получит тройную фронтальную камеру

Копания Meitu подтвердила, что смартфон Meitu MP1801, который недавно засветился в базе данных регулятора TENAA, выйдет на рынок под названием Meitu V7. Аппарат получит 6,21-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2248:1080 пикселей, 8 ГБ оперативной и 128-256 ГБ встроенной флэш-памяти, тройную фронтальную камеру на 8, 12 и 20 Мп, сдвоенную основную камеру с датчиками на 8 и 12 Мп, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 9.0. Также было подтверждено существование специальной версии смартфона – Tonino Lamborghini Limited Edition, которая будет отличаться как минимум исполнением задней панели.