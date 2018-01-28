Смартфон Meizu 15 показался на первом живом фото

На одном из китайских сервисов онлайн-объявлений появился необычный товар – еще не анонсированный официально смартфон Meizu 15. Почти сразу объявление удалили, но фото устройства к тому времени уже было растиражировано по профильным ресурсам. Отметим двойную камеру под общим стеклом с остальным корпусом, кольцевую вспышку с лазерным автофокусом в центре и логотип Meizu в углу, как у Pro 7. Ранее в сети появлялась информация о смартфоне Meizu 15 Plus, который должен получить безрамочный дизайн, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, топовый процессор Snapdragon 845 или Exynos 8895, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.