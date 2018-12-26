Смартфон Meizu 16X вышел в новой версии

Компания Meizu выпустила в продажу новую версию смартфона Meizu 16X (Meizu 16) в белом цвете с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Прежде аппарат был доступен в этой расцветке только со 128 ГБ флэш-памяти. Цена новинки составляет 260 долларов.

Напомним, что представленный в сентябре Meizu 16X получил чипсет Snapdragon 710, 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с датчиками IMX380 и IMX350 разрешением 12 и 20 Мп (как в Meizu 16), фронтальную камеру на 20 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор на 3010 мАч с быстрой зарядкой mCharge 4.0 на 24 Вт, а также предустановленную Android 8.0 Oreo с оболочкой Flyme 7.5.