Смартфон Meizu 16X получит 8 ГБ оперативной памяти

Вчера китайский регулятор TENAA поделился изображением смартфона Meizu 16X, а сегодня опубликовал характеристики грядущей новинки. Однако чуть раньше глава Meizu Джек Вонг заявил, что Meizu 16X получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в максимальной конфигурации. Что до TENAA, то здесь фигурирует 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, платформа Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч с быстрой зарядкой. Возможно, в случае с батареей закралась ошибка, ведь ранее Вонг обещал более емкий аккумулятор, чем в Meizu 16 (3010 мАч).