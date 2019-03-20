Смартфон Meizu 16s получит новую компоновку камеры

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями защитного чехла для флагманского смартфона Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Если изображения верны, то Meizu 16s будет сильно отличаться от предшественницы Meizu 16 в плане компоновки тыльной камеры – её переместили с центральной части в левый верхний угол. Также отметим вырезы для громкоговорителя и разъема USB-C, кнопки включения и регулировки громкости и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Слухи прочат смартфону 6,2 дюймовый дисплей, топовый чипсет Snapdragon 855, 48-Мп камеру с датчиком изображения Sony IMX586, подэкранный сканер отпечатков пальцев и модуль NFC. Официальный анонс ожидается в ближайшее время, поскольку устройство уже было сертифицировано для выпуска в Китае.