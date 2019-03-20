Смартфон Meizu 16s получит полностью безрамочный дизайн и дисплей AMOLED

Стали известны некоторые подробности о новом смартфоне Meizu, который фигурирует под кодовым обозначением M971Q. На коммерческом рынке новинка дебютирует под названием Meizu 16s. Смартфон получит полностью безрамочный дизайн и 6,2-дюймовый дисплей AMOLED. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 855. В состав основной камеры устройства войдет сенсор Sony IMX586 с 48 млн пикселей. Аккумулятор у девайса составит 3600 мА.ч. Предусмотрены ОС Android 9 Pie и модуль NFC. Дата дебюта гаджета пока не сообщается. Цена новинки составит около 500 долларов.